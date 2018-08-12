Sürücüler zor anlar yaşadı

Gönyeli Çemberi’nde dün akşamüzeri bölgede inşaat çalışmalarına çakıl taşıyan kamyondan saçılan çakıl nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yol bir üreliğine trafiğe kapatılarak ekiplerce temizlendi

Ülkemizin en yoğun trafik noktalarından biri olan ve üç bölgeyi birbirine bağlayan Gönyeli Çemberi’nde dün akşamüzeri bölgede inşaat çalışmalarına çakıl taşıyan kamyondan saçılan çakıl nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadılar.

Bölgedeki inşaata çakıl ve kum taşıyan kamyonun arka kapağının açılması sonucunda çemberin kuzey yönüne doğru giden yol yaklaşık 2 metre genişliğinde çakıl taşlarıyla doldu.

Olay sonrasında sürücülerin polise haber vermesi sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, bölgeye gelen Gönyeli Belediyesi’nden ekipler yolu süpürerek temizledi.

Bu olaya sebep olan kamyon sürücüsünün daha sonra Boğaz Karakolu ekiplerince tespit edilerek ceza kesildiği bildirildi.