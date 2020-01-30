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Surlariçi'nde yangın korkuttu

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Surlariçi'nde yangın korkuttu

Lefkoşa’da Surlar içi bölgesinde saat 05:30 sıralarında, Ali Yüzbaşı Sokak üzerinde bulunan İbrahim Başarır’a ait iki kattan oluşan evin üst katındaki yatak odası içerisinde elektrikli sobanın yatağa temas etmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu üst katta bulunan iki yatak odası ile koridor içerisinde bulunan muhtelif eşyalar, evin asma tavanı, çatıda monteli bulunan plastik su deposu ve ısıtıcısı yanarak diğer odalar ise islenmek suretiyle hasar gördü.

Yangının evin bitişiğinde bulunan Erbil Nuraç ve Melek Dener’e ait iki ayrı eve sıçraması sonucu söz konu evlerin çatıları yanarak zarar gördü.

Yangında dumandan etkilenen 17 yaşındaki Alperen Başarır Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

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