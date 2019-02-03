Surlariçi'nde korkulu anlar yaşandı

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde az önce meydana gelen olayda bir eski ev yıkıldı.

Surlariçi bölgesinin Reşadiye Sokak'ında bulunan eski evin büyük bir gürültüyle yıkılması sonrasında bölgede hem korkulu hem heyecanlı anlar yaşandı.

Bölgedeki vatandaşların hemen olay yerine koşması sonrasında yıkılan eski evde birilerinin olup olmadığı kontrol edildi.

Olay yerine çağrılan polis ve itfaiye ekipleri şu anda incelemelerde bulunuyorlar.

Evde kalan 3 çocuklu ailenin annesi son anda evden çıkarak canını kurtardığı bildirildi.