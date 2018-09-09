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Suriyeli öğrencide 100 gram uyuşturucu

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Suriyeli zanlı Omar Alabed’in 7 Eylül 2018 tarihinde, Lefkoşa’da ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu

Suriyeli öğrencide 100 gram uyuşturucu
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 7 Eylül tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda 100 gram hintkeneviri bulunan Suriye uyruklu zanlı Omar Alabed tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Omar Alabed’in 7 Eylül 2018 tarihinde, Lefkoşa’da ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlıdan yapılan sorulamada söz konusu uyuşturucu maddeyi ayni gün henüz tespit edilemeyen bir kişi aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan ithal ettirdiği itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Sevinç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ifadesinin teyit tekzip edileceğini ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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