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Sürat ve dikkatsizliğin bedeli ağır oldu

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Girne-Alsancak çevre yolunun Girne Amerikan çemberinde dün sabahın erken saatlerinde aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

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Sürat ve dikkatsizliğin bedeli ağır oldu
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Murat ASLAN

Girne-Alsancak anayolunda dün sabahın erken saatlerinde aşırı sürat ve araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda yoldan çıkarak su kanalına devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Polisten verile bilgiye göre kaza, dün saat 04.20 sıralarında Girne – Alsancak çevre yolunda Alsancak istikametine doğru seyretmekte olan Girne’de sakin 23 yaşındaki Elisha Madzikakatire yönetimindeki NBH 682 plakalı araçla Girne Amerikan çemberine geldiği zaman aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek çembere çarpıp savrulması sonucunda yolun solundan çıkarak beton su kanalı içerisine düşerek sürüklenmesiyle yaşandı.

Kaza sonucunda araç sürücüsü Elisha Madzikakatire ile ayni araçta yolcu olarak bulunan Jasmine  Madzikakatire, Kudzanai Mukome, Sisamala Tanaka, Dean Masora ve Kudakwashe Chrispen Huni yaralandılar. Elisha Madzikakatire Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak cerrahi serviste tedavi altına alınırken, diğer yaralılar Girne Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındılar.

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