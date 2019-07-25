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Şüpheli hareketleri kendini ele verdi

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Lokmacı Kapısı’ndan giriş yaptığı sırada şüpheli hareketlerinden dolayı üzerinde arama yapılan Ahmet Özgünel’in üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Şüpheli hareketleri kendini ele verdi
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da, önceki gün sınır kapısında hareketlerinden şüphelenilen ve tasarrufunda 2 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 38 yaşındaki zanlı Ahmet Özgünel, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, zanlı Ahmet Özgünel’in 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 19.00’da Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan giriş yaptığını ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yapılan üst aramasında tasarrufunda yaklaşık 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, zanlının tutuklandığını mahkemeye aktardı.Zanlının ifade verdiğini ve tahkikatın devam ettiğini belirten Özder, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

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