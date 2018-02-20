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Şüpheli hareketleri ele verdi

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Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından şüpheli görülen ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Oluwaseun Henri tutuklandı

Şüpheli hareketleri ele verdi
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlı Oluwaseun Henri’nin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan zanlı dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Oluwaseun Henri’nin 18 Şubat tarihinde saat 22.30 sıralarında devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görüldüğünü ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadesinin teyit tekzip edileceğini ayrıca aranan bir şahıs olduğunu belirterek zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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