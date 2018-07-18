Sudanlı Saim, Nijeryalı olmaya kalktı

Ercan’dan Nijeryalı bir şahıs adına düzenlenmiş sahte Nijerya pasaportu ile çıkış yapmak isteyen Sudanlı Saim Ahmed suçüstü yakalandı

Evrim KAMALI

Başkası adına düzenlenmiş Nijerya pasaportu ile çıkış yapmaya çalışan Sudan uyruklu Saim Ahmed suçüstü yakalanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının dün sabah saat 06.00 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan Nijeryalı bir şahıs adına düzenlenmiş sahte Nijerya pasaportu ile çıkış yapmak isterken yakalandığını söyledi. Zanlının daha önceden uyuşturucu suçundan çıkış yasağı olduğu için bu suçu işlediğini kaydeden polis, tutuklanan zanlının ifade vererek söz konusu pasaportu Mağusa’da 1500 dolara temin etiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.