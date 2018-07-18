banner107
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
10 0
YDÜ ile PGM işbirliği
YDÜ ile PGM işbirliği
54 0
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
33 0
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
54 0
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
492 0
Retro’da eğlence tam gaz
Retro’da eğlence tam gaz
52 0
Tarkan baba oldu
Tarkan baba oldu
91 0
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
45 0
banner82
banner147

Sudanlı Saim, Nijeryalı olmaya kalktı

banner27

Ercan’dan Nijeryalı bir şahıs adına düzenlenmiş sahte Nijerya pasaportu ile çıkış yapmak isteyen Sudanlı Saim Ahmed suçüstü yakalandı

Sudanlı Saim, Nijeryalı olmaya kalktı
banner137

 

Evrim KAMALI

Başkası adına düzenlenmiş Nijerya pasaportu ile çıkış yapmaya çalışan Sudan uyruklu Saim Ahmed suçüstü yakalanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının dün sabah saat 06.00 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan Nijeryalı bir şahıs adına düzenlenmiş sahte Nijerya pasaportu ile çıkış yapmak isterken yakalandığını söyledi. Zanlının daha önceden uyuşturucu suçundan çıkış yasağı olduğu için bu suçu işlediğini kaydeden polis, tutuklanan zanlının ifade vererek söz konusu pasaportu Mağusa’da 1500 dolara temin etiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.