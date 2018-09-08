Suç makinesi hiç uslanmadı

Hakkında dört ay hapis cezası verilen ve ayrıca Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun tarafından 18 yaşına kadar suç işlemediği takdirde kendisine bisiklet hediye edileceği ve iş imkanı sağlanacağı sözü verilen 17 yaşındaki H.T, cezaevinden çıkar çıkmaz 11 gün içerisinde 7 farklı suç işledi

Gamze PİR BAYKUR

Akdoğan köyünde 2018 yılı Mart ayı içerisinde işlediği “Bina açma “, “Sirkat”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” suçlarından dolayı 6 Temmuz 2018 tarihinde Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 4 ay hapis cezası alan ve Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun tarafından 18 yaşına kadar suç işlemediği takdirde kendisine bisiklet hediye edileceği ve iş imkanı sağlanacağı sözü verilen 17 yaşındaki H.T, mahkemenin uzattığı yardım elinin kıymetini bilemedi. 6 Temmuz 2018 tarihinde 4 ay hapis cezasına mahkum edilen 17 yaşındaki H.T, cezaevinden çıkar çıkmaz 11 gün içerisinde 7 farklı “Bina açma”, “Dükkan açma”, “Kasti hasar”, “Sirkat”, “Mal sahibinden izinsiz araç kullanma”, “Tehlikeli araç kullanma” ve “Trafik kazası” suçlarını işlediğinden dolayı tutuklandı. 26 Ağustos 2018 ile 5 Eylül 2018 tarihleri arasında 7 farklı suç işleyen zanlı H.T dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

BİSİKLET, ARABA, KIYAFET, PARA, AKÜ, MAZOT SİRKAT ETTİ…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı H.T’nin“Bina açma”, “Dükkan açma”, “Kasti hasar”, “Sirkat”, “Mal sahibinden izinsiz araç kullanma”, “Tehlikeli araç kullanma” ve “Trafik kazası” suçlarından methaldar olduğunu açıkladı. Zanlı H.T’nin 26 Ağustos tarihinde Akdoğan’da Cihan Yalçınkaya’ya ait evin önünde bulunan 1 adet bisikleti sirkat ettiğini belirten tahkikat memuru, zanlının 30 Ağustos tarihinde ise yine Akdoğan’da Akgür Ticaret isimli iş yerinin penceresini hasara uğratarak içeriye girdiğini ve 2 adet tişört ile 50 TL ve 6 Euro parayı sirkat ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, yine zanlının 4 Eylül tarihinde, Turunçlu yol kavşağında Ahmet Güz’e ait olan ve kontak anahtarı üzerinde bulunan ED 483 plakalı aracı mal sahibinden izinsiz alıp kullandığını açıkladı.

BİR GÜNDE 4 SUÇ İŞLEDİ…

Tahkikat memuru, zanlı H.T’nin 5 Eylül tarihinde Ercan Havaalanı girişindeki park halinde olan kilitli ancak kontak anahtarı üzerinde bulunan EV 239 plakalı aracın ön sol camını kırarak konu aracı sahibinden izinsiz olarak alıp sürüş ehliyetsiz sürdüğünü açıkladı. Zanlının ayni tarihte EV 239 plakalı aracı Akdoğan’da tehlikeli şekilde sürdüğü esnada devriyede olan polis aracını görüp kaçmak isterken trafik kazası yaptığını belirten tahkikat memuru, zanlının olay yerinden koşarak kaçtığını açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının yine 5 Eylül tarihinde Akdoğan’da Arif Kuşar Oto isimli iş yerinin cam kapısını hasara uğratarak içeriye girdiğini ve içeriden 1 adet akü ile 1 adet kriko sirkat ettikten sonra FE 227 plakalı aracın kontak anahtarlarını alarak konu aracı sahibinden izinsiz kullandığını açıkladı. Zanlının yine 5 Eylül tarihinde Akdoğan’da Ersoy Kırşan’a ait ambarın kilidini kırıp hasara uğrattığını belirten tahkikat memuru, ambar içerisinden 3 adet 9 litrelik içi mazot dolu bidonları sirkat ettiğini söyledi. Tahkikat memuru zanlının yine 5 Eylül tarihinde Vadili’de Yaşar Kahraman’a ait MP 551 plakalı araçtan 2 adet akü sirkat ettiğini belirterek, yine 5 Eylül tarihinde Akdoğan’da Behlül Asil’e ait traktör üzerindeki 1 adet aküyü sirkat ettiğini açıkladı. Zanlının 6 Eylül tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirten tahkikat memuru, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı H.T’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

MAHKEME HEYETİ ZANLIYA YARDIM ELİ UZATMIŞTI…

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, 2018 yılı Mart ayı içerisinde Akdoğan’da “Bina açma“, “Sirkat”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” suçlarını işleyen zanlı H.T’yi 6 Temmuz 2018 tarihinde yargılayarak 4 ay hapis cezasına mahkum etmişti. Zanlının yaşının küçük olmasından dolayı topluma kazandırmak isteyen Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, okunan kararın sonunda zanlı H.T’ye “Sana mahkeme olarak değil bir abi olarak konuşuyorum. Çok sabıkan var. Senin yaşındaki gençler başka şeyler yapıyor sen bambaşka şeyler yapıyorsun. Durumun bizi çok üzdü. Kimsenin seni adından başka bir lakapla çağırmasını istemiyoruz. Toplumdan dışlanmanı istemiyoruz. Birkaç güne kadar hapisten çıkacaksın. 18 yaşına kadar her hangi bir suç işlemediğin takdirde sana söz verdiğim gibi hem bir bisiklet hem de elimizden geldiği kadar sana iş sağlayacağız. Lütfen bize bunu başarabileceğin için söz ver. Hiçbir şeye karışma” şeklinde konuşmuştu. Zanlı H.T ise bir daha suç işlemeyeceğine dair mahkemeye söz vermişti.