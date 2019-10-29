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Su meselesinde kan aktı

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Haspolat’ta yol kenarında ortak kullandıkları su hattının kesilmesine neden oldukları gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu yan komşusunu darp edip elmacık kemiğinin kırılmasına neden olan Adnan Uyur tutuklandı

Su meselesinde kan aktı
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Evrim KAMALI

Haspolat’da meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Adnan Uyur tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli olguları aktardı. Polis, zanlı Adnan Uyur’un 27.10.2019 tarihinde saat 23.30’da Haspolat’ta yol kenarında ortak kullandıkları su hattının kesilmesine neden oldukları gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu yan komşusu olan Mahmoud Badr Mohamed Ahmed’e elinde tuttuğu plastik fenerle yüzüne vurup, ciddi şekilde darp edip, elmacık kemiğinin kırılmasına neden olduğunu anlattı. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve el fenerinin emare alındığını belirterek, 10 Temmuz 2019 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izinsiz olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

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