banner255
banner69
"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
78 0
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
10 0
 
Arman Ratip resital verecek
Arman Ratip resital verecek
18 0
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
32 0
Atan kazanır
Atan kazanır
134 0
BMW'den CLA'ya rakip geldi
BMW'den CLA'ya rakip geldi
30 0
Afrodisia’da final günü
Afrodisia’da final günü
43 0
banner82

"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"

banner27

"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
banner267

Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, uçağın ultralight tipi olduğunu, icp ventura markası ve 3 haftalık bir uçak olduğunu kaydetti. İki kişilik uçağın İtalyan yapımı olduğunu söyleyen Ziya, her amaç için kullanılabildiğini, hafif olmasından dolayı genelde amatör pilotların kullandığı bir araç olduğunu belirtti.

Kaybedilen iki pilotun da deneyimli olduğunu dile getirerek, ailelerine başsağlığı dileyen Ziya, bu aşamada kimsenin kaza sebebine dair açıklama yapmaması gerektiğini, heyetin beklenmesini kaydetti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.