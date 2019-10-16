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Stefanou teminatla serbest

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Girne-Güzelyurt anayolunda yaya olarak yürüyen Hüseyin Aşık'a çarparak ölümüne neden olan Kıbrıslı Rum Michalakis Stefanou teminatla serbest kaldı

Stefanou teminatla serbest
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Evrim KAMALI

Girne-Güzelyurt anayolunun 15-16'ci kilometreleri arasında Girne istikametine doğru meydana gelen ve yayanın ölümü ile neticelenen trafik kazasında tutuklanan araç sürücüsü zanlı Michalakis Stefanou dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Güvenoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Güvenoğlu, huzurda bulunana zanlı Michalais Stefanou’nun 11 Ekim 2019 tarihinde saat 20.15 raddelerinde Girne-Güzelyurt anayolunun 15-16'ci kilometreleri arasında Girne istikametine doğru yönetimindeki KNE 40 plakalı Toyota marka salon araç ile dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzey kısmında yol içerisinde Güzelyurt istikametine doğru yaya olarak yürüyen Karşıyaka'da sakin Hüseyin Aşık'a (E-65) aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis kaza sonucu yaralanan yaya Hüseyin Aşık’ın aldığı yaralar sonucu hemen kaza mahallinde vefat ettiğini belirtti.  Polis kazaya sebep araç sürücüsü Michalais Stefanou tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirtti. Zanlının soruşturma maksatlı 3 gündür poliste tutuklu olduğunu kaydeden polis, zanlının GKYR vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspatı vücut ve yurt dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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