Soyguncular Ercan’dan kaçtı

Girne’de Senak Kuyumcu’yu soyan iki zanlının Ercan’dan Türkiye’ye kaçtıkları ortaya çıktı. Ancak soyguncular, çaldığı para ve altınları yanlarına almadı. Polis çalınan altınların büyük kısmını Mağusa Limanı sahilinde buldu

Polis, Girne’de önceki gün sabah meydana gelen kuyumcu soygununu yapanların İran uyruklu iki kişi olduğu ve önceki gün öğleden sonra Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soygunda çalınan altınların büyük bir kısmının ise dün Gazimağusa’da Limanı’nın kuzeyinde, deniz sahilinde gömülü bulunduğunu da duyurdu.

Polis Basın Subaylığından konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Dün sabah Girne'de meydana gelen kuyumcu soygununa karışan zanlıların İran uyruklu J.B. (E-47) ve M.N. (E-23) olduğu ancak söz konusu şahısların aynı gün öğleden sonra Ercan Havalimanı’ndan yurt dışında çıkış yaptıkları tespit edilmiştir. Soygun meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde çalınan altınların büyük bir kısmı bugün Gazimağusa'da Limanının kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulunmuştur.”

Girne’de dün 10.40’ta Senak Kuyumcu’ya giren iki kişi, iş yerindeki çalışanı etkisiz hale getirerek soygunu gerçekleştirmiş, polis zanlıların kamera görüntülerini medyaya dağıtarak soruşturma ve arama başlatmıştı.

ADAYA BİR HAFTA ÖNCE GELDİLER

Girne’de önceki gün Senak Kuyumcu’yu soyan kimliği henüz açıklanmayan iki kişinin Ercan Havaalanı’ndan Türkiye’ye kaçtığı ortaya çıktı.

Önceki gün saat 15.20’de Ercan Havaalanı’nda uçağa binen iki soyguncunun çaldığı para ve altınları yanlarına almadıkları belirtildi.

Elde edinilen bilgiler göre zanlılar 31 Mayıs’ta KKTC’ye giriş yaptı, 6 Haziran’da soygunu gerçekleştirip, yine aynı gün adadan kaçtı.

Soyguncuların birinin daha önceden KKTC’ye geldiği, diğerinin ise ilk kez adaya geldiği belirtildi.

Olayın organize bir suç olabileceğinden şüpheleniliyor.

Önceki sabah saatlerinde kameralara yansıyan iki soyguncu önce Lefkoşa ardından ise Mağusa’da görülmelerine rağmen polis herhangi bir iz tespit edememişti.

Bu arada polis, soyguncuların sirkat ettiği tespit edilen para ve altınların miktarını basınla paylaştı.

Buna göre soyguncular, 9 tabla, 60 küçük kolyelik ve kolye standı, 2 bileklik standı, 3 küpe standı, 35 yüzük standı, bin 170 kolye, 80 kolye ucu, 165 bilezik, 363 bileklik, 348 yüzük, 670 çift küpe, 140 maşallah; 74 pırlanta kolye, 10 bilezik, 139 bileklik, bin 46 yüzük, 32 küpe ve 15 bin sterlin ile yaklaşık 4 bin Türk lirası değerinde Euro ve Türk Lirası madeni parayı tasarruflarında bulunan çanta içerisine koyup sirkat ettiler.

GÜVENLİK ZAFİYETİ

Öte yandan ülkede son dönemde büyük artış gösteren suçlar, güvenlik zafiyetini de gündeme getiriyor.

Cinayet, soygun, hırsızlık, darp gibi suçların artmasıyla huzuru kaçan vatandaşlar, yetkililerin bu konuda önlem almasını istiyor.

Özellikle iki soyguncunun önceki gün Girne’de soygun yaptıktan sonra Lefkoşa’ya gelmesi, Girne Kapısı’nda ellerini kollarını sallayarak yürümesi ve hatta Lefkoşa’dan sonra Mağusa’ya gitmesi, sonra da Ercan’dan uçağa binerek yurt dışına çıkması, suçluların ülkede nasıl rahatça hareket edebildiğini de gösterdi.

Polisin alarma geçtiği bir olayda, sınır kapılarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir günde iki soyguncunun resimlerinin her yere dağıtılmasına rağmen Ercan’dan nasıl çıktıkları, bu konudaki güvenlik zafiyeti olduğunu ortaya çıkardı.

Kaçan zanlıları bulamayan polisin, şimdi soyguncuların çaldığı para ve altınları nereye sakladıkları konusunda geniş çaplı arama başlattığı öğrenildi.





