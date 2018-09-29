Soygun zanlısı intihar etti

Girne’de sokak ortasında silah tehdidi ile araç durdurup yüklü miktarda para çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlılardan Ahmet Sarıkılıç, dün akşam Boğaz Karakolu’nun hücresinde intihar etti

Girne'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen soygun olayının ardından tutuklanan Ahmet Sarıkılıç, polis hücresinde dün akşam intihar etti.

Soygun olayının ardından tutuklanarak gözaltına alınan 30 yaşındaki Ahmet Sarıkılıç, tutuklu bulunduğu Boğaz Karakolu’nun hücresinde dün akşam 18.30 sıralarında kendini asarak yaşamına son verdi.

Ahmet Sarıkılıç ve Serkan Bilir geçtiğimiz günlerde Girne’de Bektaş Gıda Ltd. çalışanı Mehmet Ali Güngörmüş’ün aracının önünü kesip Güngörmüş’ü bayıltarak 198 bin 135 TL, 200 Sterlin, 402 Dolar, 195 Euro nakit para ile TEB Bankasına ait 5,855 TL meblağlı müşteri çekinin bulunduğu çantayı alıp kaçmışlardı. Olayın ardından Ahmet Sarıkılıç çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu söylemişti.

Sarıkılıç’ın ölü bulunmasının ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

Sarıkılıç, soygunla ilgili tutuklanan Serkan Bilir ile birlikte dün Girne’de yeniden mahkemeye çıkarılmış ve iki zanlı hakkında 7 gün daha tutuklu kalmalarına karar verilmişti.

Olayla bağlantılı tutuklanan Sevgi Ünver ise dünkü mahkemede serbest bırakıldı.