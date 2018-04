Ömrümüz insan olmaya çalışarak geçiyor. Ya kendilerini kaf dağında görenlerin?

İnsan Olmak

''Bir bilgeye,

'Nasıl insan oluruz?' diye sormuşlar...

'Üç adım atlama' gibi bir cevap vermiş bilge kişi:

-Önce sana kötülük yapanlara kötülük düşünmemen gelir, İnsanlığa attığın, ilk adım budur.

-Sana kötülük yapanlara iyilik yapabildiğin an ise ikinci büyük adımı atar ve hakiki insan olmaya başlarsın..

-Nihayet, sana iyilik yapanla kötülük yapan arasında bir fark

hissetmeyecek hale geldiğin zaman insan olursun...''

(İzzet Türkmen)

"Fuhuş Çalıştayı"nda konuyla ilgili tüm paydaşlar yer alacağına göre, "müşteri" konumundaki "son kullanıcının" da taraf olarak masada yer alması gerekir...

Madem ki "bu işi nasıl daha iyi yaparız" mealinde bir Çalıştay yapıyoruz, bu sektörden hizmet alanların hizmetlerin nasıl daha "kaliteli" seviyeye çıkarılabileceği önerilerinin de alınması elzemdir.

Çünkü her sektörde olduğu gibi bunda da "müşteri memnuniyeti" esastır...

Bol beyin fırtınalı Çarşambalar dilerim.

(Raif Uzkan)

Vay Be Vay .. Geçtiğimiz gün İstanbul’da Basın ile buluşurken ve KKTC basınından bir tek kişi, kurum ve kuruluş orada yer almazken Türkiye takımlarından YDÜ Kadın Basketbol takımının Macaristan’da ki maçlarını BRT ekibiyle birlikte Macaristan’a gidip yayınlayacak mış.. Yine Cevizli’nin çuvalından oynuyorlar..

Sn Müdüranım allah aşkına şu an ülkemizde Büyük Erkek Basketbol PLAY - OFF serisi oynanıyor ve bu önemli maçlar bandodan bile yayınlanmıyor ama işin ucunda gezme var diye Macaristan’a neredeyse çıkarma yapıyorsunuz..

Daha dün (Salı) akşam Lefke’ye gitmeyen ekip Macaristan’a hazırlanıyor..

Yaşşasın cevizci...

(Hüseyin Kıral)

Yemekten bir fotoğraf dahi paylaşılmadı!

Masayı görmedik.

Öyle anlaşılıyor ki, masanın üzerine bir kez daha “ön yargılarını” koydu taraflar, “korkularını” koydu.

Kendi “hesaplarını” ve “statüko”yu koydu.

Şairin sözüyle, “Masa da masaymış ha, Bana mısın demedi bu kadar yüke...”

“Evrenin basit bir kuralı vardır” diye yazdı, Uğur (Meleke) dostum.

Maç yorumunu, bizim "masa"ya uyarladım.

“Negatif enerji yayarsanız, er ya da geç dönüp sizi buluyor. İster karma deyin, ister Ying-Yang... İster ‘Eden bulur’, ister ‘Men dakka dukka’. Dünyada neyi değiştirmek istiyorsanız, önce kendinizi o konuda değiştirin.”

“Ne varsa aynen kalsın, adı da çözüm olsun”u oynuyoruz ya!

Olmuyor.

Hele bir kendi zihniyetinize bakınız önce.

(Cenk Mutluyakalı)

Türkiye’de seçim 24 Haziran... 24 Haziran’daki üniversite sınavı da 1 Temmuz’a alındı... Biz de, 24 Haziran’da sınav var diye seçimi 1 Temmuz’u aldık. E 8 temmuz da olmaz genel seçim için. Sınav günü seçim de olmaz... 24 Haziran veya 17 Haziran tarihleri şimdi yeniden gündemde....

(Hüseyin Ekmekçi)