Protokol imzalayıp sonra uymamak yan çizmek bu zihniyetin geleneklerinde var. Bu yüzden kimse gaflete düşüp de sorunun hedefinden şaşmasın.

EL-SEN 2 aydır feveran edercesine bu toplum için derdinin ne olduğunu ısrarla anlatmaya çalışıyor. Bu kavga özlük hakları kavgası değildir, bu ısrar daha fazla maaş ısrarı da değildir,

Geleceğimiz ve öz değerlerimiz olan kamuya mal olmuş KIBTEK'i yıllarca devam eden alım garantili ve vicdansızca ücretlere alınan AKSA elektriğinden kurtulma mücadelesidir. Bu yüzden birkaç bu düzenin kaymağını yiyen ödenekli kalemşör ve facebook hilebazının halk ile Kurum emekçilerini çatıştırma oyununa gelmememiz elzemdir. Altın tepside toplumun kazanımlarını bize vereceklerine inansak yarından tezi yok kuyumcudan satın alalım. Ancak gerçekte öyle olmuyor işte !!!

Nazımın dediği gibi ;

Ben yanmasam ,sen yanmasan, nasıl çıkarız aydınlığa!!!

(Hüseyin Öztörel)

Yakın zamanlarda bir cafe açan genç girişimci bir arkadaşımla konuştum. “Elektrik kesintisi sebebiyle günlük ürettiğimiz ve buzlukta olan bütün malzemeyi çöpe atmak zorunda kaldık. Bütün gündür elektrik kesik. 1 Günlük zararımız 20,000 TL abi...” dedi. Benim içim acıdı. Bu gençlerin ne suçu var? Halkı karşısına alan bir hareket başarıya ulaşabilir mi? Bir rivayete göre Türkiye’nin Eski Büyük Elçilerinden Halil İbrahim Akça’ya görev süresinin sonunda KKTC’deki sendikaların durumunu sormuşlar... O da cevap olarak demiş ki: “Buradaki sendikalarla mücadele etmek çok kolay. Çünkü Strateji bilmiyorlar...” Halkı karşımıza almaya devam...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Hazır tren raya oturmuşken; yıllarca Rumların emeklilik fonuna para yatıran ve hala emeklilik maaşlarından para kesilen Kıbrıslı Türklerin sağlık hizmetinden dışlanmaları ve bunla da yetinmeyip hayatını kaybeden eşlerine yasal hakları olmasına rağmen dulluk maaşı vermemeleri konularını da konuşsak mı? Yoksa sinelim da gulle geçsin mi?

(Aytuğ Türkkan)

Bazı yerlerde elektrik hiç kesilmedi, bazı yerler 12-14 saat kesinti gördü. Eylem de zaten bu yüzden tökezlemeye başladı. Eylemin yaratacağı olumsuzluklar halkla eşit paylaşılmadı. Arızalara müdahale etmeyeceğiz diyerek, grev yapma haklarına destek isterlerken, toplumun bazı kesiminden daha fazla fedakarlık istemek zorunda kaldılar.

Stratejik bir hata!!

(Mete Hatay)

Başbakan Ersin Tatar’ı rezil etmek için etrafında bir danışman grubunun çaba harcadığı kesin. Çocukça hareketler, selfiler falan. Gidersin, gelirsin, temaslarınla ilgili bilgi verirsin, olur biter. “Aranıyordu, bir suç vardı, ama şimdi kamu yararına aykırı bir şey yok, bu nedenle aranmıyor” belgesini ortaya atmak ne demek? Kendi kendini ihbar ediyor aslında. Anladık ki aranıyordu... özeti bu... Gidersin, gelirsin... biz de bir sorun olmadığını anlarız.

(Hüseyin Ekmekçi)

Halkın desteği olmayan bir grevin, bir eylemin veya herhangi bir nümayişin başarıya ulaşması imkansızdır. Halk desteği yoksa başarı sağlanmaz.

(Orhun Karagözlü)

Elektrik konusunda Hükümet sözünü tutmayarak yalancı çıktı. Şaşırdık mı? Hayır. Ama sendikanın devlet kurumları yerine halkın elektriğini kesmesi, UBP ve ortağını değil halkı mağdur eder.

(Nezihi Beyaz)