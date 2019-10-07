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Sorumsuzca sürüş cezasız kalmadı

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Sorumsuzca sürüş cezasız kalmadı
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Lefkoşa'da dün akşam saatlerinde Şht Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde aracın üzerinde yolculuk yaparak tehlikeli sürüş ve aracın sürüşünü engelleyecek şekilde yolcu taşımak suçlarını yaptığı sosyal medyada yaınlanan sürücüye ceza kesildi.

06.10.2019 tarihinde sosyal medyada yayınlanan videoda Şht Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde aracın sabit koltukları dışında yolcularına ve trafikteki diğer sürücülere tehlike arz edecek sekilde aracın ön kaputu üzerinde ve on sol camdan dışarda olacak sekilde yolcu taşıyan mercedes marka bir aracın sürücüsü ve yolcuları tespit edilerek polise celp edildi. Araç sürücüsüne işlemiş olduğu tehlikeli sürüş ve aracın sürüşünü engelleyecek şekilde yolcu taşımak suçlarından dolayı bugün lefkoşa trafik amirliği ekipleri tarafından 995 TL ve 25 ceza puanı araçta yolcu olarak bulunan iki ayrı kişiye de işlemiş oldukları aracın dışında uzuvlarını dışarı çıkarmak suçlarından ayrı ayrı 340 ar TL sabit para cezası kesilmistir.

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