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Sorgu odasında polisi darp etti

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Girne Adli Şube’ye çağrılan MohammadJayad, sorgu odasında kimliğini göstermesini isteyen polis memuru Adnan Kardeşler’e saldırdı. Polise tekme atıp, boynunu tırmalayan zanlı tutuklandı

Sorgu odasında polisi darp etti
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Evrim KAMALI

Girne’de meydana gelen “polisi darp ve görevinden men, rahatsızlık verme, uygunsuz davranma” suçlarından tutuklanan MohammadJayad tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.  Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Seda Çoli, zanlının 4 Kasım 2019 tarihinde Girne’de meydana gelen “polisi darp ve görevinden men, rahatsızlık verme, uygunsuz davranma” suçlarından methalder olduğunu ifade etti.  Çoli, kavga ve rahatsızlık verme suçlamalarıyla Girne Adli Şube’ye çağrılan zanlının sorgu odası içerisinde bulunduğu esnada kimliğini göstermesini istediği gerekçesiyle polis memuru Adnan Kardeşler’e saldırıp, tekme atıp, boynunu tırmalayıp darp ederek görevinden men ettiğini söyledi.

Çoli, zanlının bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık suçu işlediğini, ayrıca şubeye ait masayı alıp yere çaktığını ifade etti.

Zanlının tutuklandığını kaydeden polis, aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Çoli, zanlının 4 Kasım 2019 tarihinde 30 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığını, Suriye vatandaşı olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 15 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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