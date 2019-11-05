Sopayla vurarak kiralık araca zarar verdi

Lefkoşa’da Hamitköy kavşağı yakınlarında Mohammad Bunir’in kullanımındaki aracın tavanına sopa ile vurarak hasar yapan Alican Şimşek tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da umumi bir yer olan Cadde Mutfak önünde başkasına ait araca sopa ile vuran zanlı Alican Şimşek tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, zanlı Alican Şimşek’in 4.11.2019 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cadde Mutfak önünde saat 03.10’da müşteki Mohammad Bunir’in kullanımındaki ZPJ 176 plakalı aracın tavanına elindeki tahta sopa ile vurarak hasar yaptığını mahkemeye aktardı. Kırcalılar, zanlının ayni gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen tutuklama emriyle tutuklandığını kaydetti. Kırcalılar, üniversite eğitimi gören zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 2 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.