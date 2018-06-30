Sopayla döverek dişini kırdılar

Mağusa’da önceden aralarında husumet bulunduğu gerekçesiyle Yunus Emre Açan’ı tahta sopayla ciddi şekilde darp ederek dişini kıran Mehmet Yasin Bütün tutuklanırken, bir kişi ise aranıyor

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da daha önceden aralarında husumet bulunan Yunus Emre Açan’ı ciddi şekilde darp ederek dişinin kırılmasına neden olan Mehmet Yasin Bütün tutuklandı. “Ciddi darp”, “Tecavüzkar alet taşıma” ve “Vahim zarar” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Bütün aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edilirken, zanlının suç ortağı olduğu ileri sürülen Seyit Kalyoncuoğlu ise aranıyor.

Meselenin tahkikat memuru Osman Üreten, zanlı Mehmet Yasin Bütün ile Seyit Kalyoncuoğlu’nun 29 Haziran tarihinde saat 01:15’te Abant Sokakta, daha önceden aralarında husumet bulunan Yunus Emre Açan’ı tasarruflarında bulundurdukları tecavüzkar alet olan tahta sopa ile ciddi şekilde darp ederek dişinin kırılmasına neden olduklarını ve vahim zarara uğrattıklarını açıkladı. Zanlının sabah saatlerinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Üreten, Seyit Kalyoncuoğlu’nun ise arandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Üreten, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mehmet Yasin Bütün’ün tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.