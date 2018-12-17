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Son haftanın trafik bilançosu; 65 kaza, 18 yaralı

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Polis Genel Müdürlüğü 10 – 16 Aralık arasındaki bir haftalık sürede 65 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 18 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Son haftanın trafik bilançosu; 65 kaza, 18 yaralı
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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, söz konusu kazalarda 230 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı; Lefkoşa, 26, Gazimağusa, 11, Girne 17, Güzelyurt 6 ve İskele 5 şeklinde gerçekleşti.

Aynı devrede 628 trafik suçu rapor edildi.

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