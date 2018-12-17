Son haftanın trafik bilançosu; 65 kaza, 18 yaralı

Polis Genel Müdürlüğü 10 – 16 Aralık arasındaki bir haftalık sürede 65 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 18 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, söz konusu kazalarda 230 bin TL’lik hasar meydana geldi.



Kazaların ilçelere göre dağılımı; Lefkoşa, 26, Gazimağusa, 11, Girne 17, Güzelyurt 6 ve İskele 5 şeklinde gerçekleşti.



Aynı devrede 628 trafik suçu rapor edildi.