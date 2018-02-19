Son haftada 63 kaza, 26 yaralı

12 - 18 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 63 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 26 kişi yaralandı.





Meydana gelen tüm kazalarda toplam 379 bin TL’lik hasar meydana geldi.



Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 22, Gazimağusa 18, Girne 14, Güzelyurt 5 ve İskele 4 şeklinde gerçekleşti.



Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 975 trafik suçu tespit edildi.