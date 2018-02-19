Son haftada 63 kaza, 26 yaralı

Meydana gelen tüm kazalarda toplam 379 bin TL’lik hasar meydana geldi.
Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 22, Gazimağusa 18, Girne 14, Güzelyurt 5 ve İskele 4 şeklinde gerçekleşti.
Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 975 trafik suçu tespit edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.