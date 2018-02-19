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Son haftada 63 kaza, 26 yaralı

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12 - 18 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 63 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 26 kişi yaralandı.

Son haftada 63 kaza, 26 yaralı
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Meydana gelen tüm kazalarda toplam 379 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 22, Gazimağusa 18, Girne 14, Güzelyurt 5 ve İskele 4 şeklinde gerçekleşti.

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 975 trafik suçu tespit edildi.

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