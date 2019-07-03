son dakika: Trafiğe bir genç fidan daha

Trafik terörü ülkemizde can almaya devam ediyor. Yaklaşık 1 saat önce Mağusa bölgesinde Nergisli - İnönü Anayolu üzerinde meydana gelen kazada bir genç hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, Nergisli - İnönü Anayolu üzerinde, 17 yaşındaki Hasan Sütlüceli, yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile Nergisli istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak takla atmasıyla meydana geldi. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Nergisli'de sakin 15 yaşındaki Hasan Kusetogulları Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. Araç sürücü Hasan Sütlüceli tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.