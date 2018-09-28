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Son dakika: Polis karakolunda kendini astı

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Son dakika: Polis karakolunda kendini astı
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Boğaz Polis Karakolu'nda tutuklu bulunan bir kişi intihar etti. Tutuklu bulunan kişinin kendini asarak intihar ettiği ve yaşamını kaybettiği bildirildi. İntihar eden kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

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