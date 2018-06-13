Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı

Trafik bir can daha aldı. Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde geçtiğimiz pazar günü günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yazgım Karakurt tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesinde bu sabah 03:30 sıralarında yaşamını yitirdi.