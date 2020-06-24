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Son dakika: Gönyeli'de cinayet

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Son dakika: Gönyeli'de cinayet

Gönyeli Yenikent'te yaşayan Veysi Akdeniz evinde ölü bulundu. Polis cinayet şüphesi nedeniyle soruşturma başlattı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 22.30 sıralarında Gönyeli Yenikent'te sakin 83 yaşındaki Veysi Akdeniz, Necati Taşkın Sokak uzeeinde bulunan kalmakta oldugu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunması sonrasında polis cinayet şüphesi nedeniyle soruşturma başlattı.

Polisin yaptığı ilk soruşturmada Veysi Akdeniz'in cinayete kurban gittiği yönünde bulgulara rastlanması üzerine meselede zanlı olarak görülen Türkmenistan uyruklu Azat NURMAMEDOV  arandığını duyuırdu. Polis çağrı yaparak bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi

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