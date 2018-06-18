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Son dakika: Girne'de silahlı saldırı

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Son dakika: Girne'de silahlı saldırı
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Çatalköy bölgesinde yaklaşık 30 dakika önce meydana gelen silahlı saldırı korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Birçok suçtan dolayı hapise gönderilen ve cezasını çeken eski mahkum Oktay Şölen, Cratos Otel yakınlarında bulunan Tim's Cafe Bar isimli yerde adeta dehşet saçtı. 

Şölen, henüz nedeni belli olmayan bir konu nedeniyle tasarrufunda bulunan tabanca ile önce Tim's Cafe Bar'ın çamlarına ateş ederek indirirken, daha sonra ise araçtan aldığı bir sopa ile burada bulunan araçların camlarına ve kaportalarına vurarak zarar verdi.

Bölgeye gelen polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Şölen, tutuklanarak karakola götürüldü.

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