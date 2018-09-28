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Son dakika: Gesfi döviz soyguncusu yakalandı

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Son dakika: Gesfi döviz soyguncusu yakalandı
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Lefkoşa'da Gesfi Döviz Bürosu soygununun zanlısı O.K. (E-27) tespit edilip, tutuklandı.

17 Eylül'de Gesfi Döviz Burosu’na giden yüzü maskeli bir erkek şahıs, tasarrufunda bulunan tabancayı görevli şahsa doğrultup, yaklaşık 14 bin TL tutarındaki parayı çalmıştı.

Soruşturma devam ediyor.

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