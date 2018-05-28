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Son Dakika: Dede de öldü

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Son Dakika: Dede de öldü
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Gönyeli'de yaşanan çocuk cinayetiyle ilgili yeni gelişme.

Polisten verilen bilgiye göre, olayı öğrenen çocuğun dedesi Gönyeli'de sakin 64 yaşındaki Tahir Lord rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

Cinayet Nasıl Olmuştu?

Bugün saat 19:00 sıralarında, Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartmanın sakin B.L.K. (K-36) tartıştığı 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı isimli oğlunu karın bölgesinden bıçaklamak suretiyle ölümüne sebep olmuştur. Ercan Kaya Kunduracı olay yerinde yaşamını yitir

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