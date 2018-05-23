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Son dakika: DAÜ Kampüs alanı içinde yurtta yangın

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Son dakika: DAÜ Kampüs alanı içinde yurtta yangın
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Gazimağusa'da Doğu Akdeniz üniversitesi kampus alanı içerisinde bulunan iki kattan oluşan prefabrik yurt binasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınmış değil. Yangının diğer binalara sıçramaması için tüm itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor.

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