banner107
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
27 0
14 0
17 0
Garavalılar, hisarları fethetti
Garavalılar, hisarları fethetti
116 0
Amatör Lig maçına büyük ilgi
Amatör Lig maçına büyük ilgi
120 0
Gençler, tecrübeye direnemedi
Gençler, tecrübeye direnemedi
34 0
Aşıkların yarışı kötü bitti
Aşıkların yarışı kötü bitti
2.2B 0
Mercedes: AMG C43 4Matic
Mercedes: AMG C43 4Matic
37 0
banner82
banner147

SON DAKİKA: Dağ yolunda feci kaza

banner27

SON DAKİKA: Dağ yolunda feci kaza
banner137

Az önce elimize ulaşan bilgilere göre Girne Dağ yolunda feci bir kaza meydana geldi. Feci kazada 3 yaralı olduğu da gelen bilgiler arasında. Kazayla ilgili ayarıntılar birazdan...

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.