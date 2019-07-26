 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
1 0
Yollarda ölmek istemiyoruz
Yollarda ölmek istemiyoruz
27 0
 
MHK’dan yeni uygulama
MHK’dan yeni uygulama
237 0
Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
75 0
8 0
Füze değil, çakıl ocağının dinamit patlatması
Füze değil, çakıl ocağının dinamit patlatması
52 0
Ters şeride giren kadın sürücü kazaya neden oldu
Ters şeride giren kadın sürücü kazaya neden oldu
293 0
banner82

Son dakika: Batı Nil Virüsü'nden ilk ölüm

banner27

Son dakika: Batı Nil Virüsü'nden ilk ölüm
banner267

Batı Nil Virüsü teşhisiyle hastanede bulunan Hilmi Elibol hayatını kaybetti! 
7 kişi daha kontrol amaçlı hastanede tutuluyor. Hastaların kan örnekleri Türkiye’ye gönderildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.