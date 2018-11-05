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Son bir haftada 681 araç sürücüsü rapor edildi

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 29 Ekim-4 Kasım tarihlerini kapsayan süre içerisinde, yapılan trafik kontrollerinde, 7 bin 37 araç sürücüsü kontrol edilirken, 681 araç sürücüsü hakkında rapor tutuldu

Son bir haftada 681 araç sürücüsü rapor edildi
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Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 7 bin 37 araç sürücüsü kontrol edilirken, 681 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 29 Ekim-4 Kasım tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 64 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 15 kişi yaralandı. 

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 141’i süratli, 10’u tehlikeli, 18’i dikkatsiz, 67’si seyrüsefer ruhsatsız, 18’i sürüş ehliyetsiz,15’i alkollü araç kullanmak, 99’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 48’i trafik levha ve işaretlerine, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 17’si muayenesiz, 30’u sigortasız veya kapsamı dışında, 12’si "A" yol kullanma izinsiz, 4’ ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak 197’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Öte yandan kazalarda toplam hasar miktarı 385 bin 500 TL oldu.

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