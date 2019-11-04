KKTC’de son bir hafta içerisinde 54 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığının haftalık trafik raporuna göre, 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 272 bin 350 TL’lik maddi hasar oluştu.

Kazalar; süratli araç kullanmak (15), yakın takip (15), kavşakta durmamak (12), dikkatsiz sürüş yapmak (8) ve diğer etkenlerden (4) kaynaklanırken, Lefkoşa’da 18, Girne’de 17, Gazimağusa’da 11 Güzelyurt’ta 6 ve İskele’de 2 kaza gerçekleşti.

910 TRAFİK SUÇU

Diğer yandan aynı tarihler arasında gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde ise, kontrol edilen 6 bin 702 araç sürücüsünden 910’u ile ilgili ileri işlem yapıldı.



Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; “228’i süratli araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 108’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 38’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 28’i alkollü araç kullanmak, 108’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 125’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 26’sı muayenesiz araç kullanmak, 33’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 11’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 172’si diğer trafik suçlarından” rapor edildi.