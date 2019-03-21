Sokak ortasında kadına şiddet

Lefkoşa’da eşini tanınmayacak hale gelene kadar döven Ahmet Sivri, çıkarıldığı mahkemede “İyi bir eş ve iyi bir babayım” diyerek kendini savundu

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da eşini tanınmayacak hale gelene kadar döven Ahmet Sivri, tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlı Ahmet Sivri’nin 20.03.2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp suçlarından tutuklandığını belirtti. Kale, zanlının 20.03.2019 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa'da Gazeteci Kemal Aşık caddesi üzerinde Yar Plus isimli işletme önünde eşi olan E.S.’yi arkasından seslenip, duymadığı gerekçesiyle elleri ve ayakları ile adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp etmesine, müteakip "Daha öldürmedim seni,…." demek suretiyle ithale-i lisanda bulunduğunu belirtti. Zanlının devriye gezen ekip tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen Kale, müştekinin babasının kızını hastanede tanıyamadığını mahkemeye aktardı. Zanlının TC ve KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen Kale, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkemede söz alan Ahmet Sivri, iyi bir eş ve iyi bir baba olduğunu söyledi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, üç bin TL nakdi teminat yatırması ve üç kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.