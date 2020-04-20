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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 64 kişi hakkında yasal işlem

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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 64 kişi hakkında yasal işlem

Sokağa çıkma yasağına ilişkin polis tarafından ülke genelindeki yapılan polis denetimleri devam ediyor.
Sokağa çıkma yasağı kapsamında 19-20 Nisan tarihleri arasında (bugün saat 06.00’ya kadar) ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 54 kişinin kısmi, 10 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 64 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. 3 iş yerinin ise yasağa rağmen açık olduğu belirlendi.
1 HAFTADA 398 SOKAĞA ÇIKMA İHLALİ
Bu arada sokağa çıkma yasağı kapsamında 13-20 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde toplam 291 kişinin kısmi, 107 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 398 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. 
5 iş yerinin ise yasağa rağmen açık olduğu belirlendi.
Polis sözkonusu şahısları tutukladı.

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