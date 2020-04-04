Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 47 kişi hakkında yasal işlem

Ülkemizde son 24 saat içinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 47 kişiye yaşal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Bakanlar Kurulu tarafından, 23.03.2020 tarihi itibariyle saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31.03.2020 -10.04.2020 tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21:00’den sabah saat 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından;

03 – 04 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 26 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 47 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği;1 iş yerinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup,polisin soruşturması devam etmektedir.