Tepebaşı ile Kalkanlı arasınfa dün yaşanan yangın felaketi sonrasında soğutma çalışmaları sürüyor.

Polisten verilen bilgiye göre yangın kontrol altında, çevre emniyeti alınmış vaziyette soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesinde iç kısımlarda yer yer küçük yanmalar mecvut.

Yangın dolayısıyla trafik akışına kapatılan Kalkanlı - Çamlıbel yolu ise halen araç trafiğine kapalı.

Öte yandan Tarım Bakanı Dursın Oğuz sabah saatlerinde helikopter ile bölgeye giderek soğutma çalışmaları hakkında bilgi aldı.