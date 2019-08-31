 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Zafer Bayramı’na coşkulu kutlama
Zafer Bayramı’na coşkulu kutlama
5 0
“Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmeli”
“Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmeli”
13 0
 
Özersay’ın amacı Rumları kışkırtmakmış
Özersay’ın amacı Rumları kışkırtmakmış
24 0
Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın
Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın
219 0
Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali”yle şenlendi
Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali”yle şenlendi
5 0
İşte 45 yıl sonra Kapalı Maraş'tan görüntüler
İşte 45 yıl sonra Kapalı Maraş'tan görüntüler
201 0
Polis müfettişinin dosyası kabarıyor
Polis müfettişinin dosyası kabarıyor
195 0
banner82

Sitede sanal bet oynatıyorlardı

banner27

Girne’de bir dairede yapılan aramada 10 kişi yasa dışı bahis sitelerine call-center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynattığı gerekçesiyle tutuklandı

Sitede sanal bet oynatıyorlardı
banner267

Evrim KAMALI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yasa dışı bahis sitelerine call-center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynattığı tespit edilerek tutuklanan Okan Erdoğan, Gizem Paralı, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Batuhan Çetinyürek, Baran Arda, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, Hukuk Dairesi’nden alınan yazı ışığında 29 Ağustos Perşembe günü, bir dairede mahkeme emri üzerine arama yapıldığını söyledi.

Suiçmez, operasyon sonucu 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dökümanın emare olarak alındığını kaydetti. Polis, yapılan soruşturmada sanal bet olayının iki vardiya halinde yürütüldüğünü, ikinci vardiyanın arandığını söyledi.Polis, zanlı Ademoğlulları’nın ise bir başka apartmanda yakalandığını, tasarrufunda 94 bin 200 TL bulunduğunu, parayı ailesinin gönderdiğini ancak hafta sonu olması nedeniyle bankalardan inceleme yapamadıklarını söyledi.

Meselenin yeni başladığına dikkat çeken Suiçmez, aranan iki önemli şahsın olduğunu, yeni adresler tespit edildiğini, incelenmesi gereken emareler olduğunu belirterek zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme  talebi kabul etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.