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Şişede durduğu gibi durmadı

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Şişede durduğu gibi durmadı
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Lefkoşa’da akşam saatlerinde aşırı alkol nedeniyle meydana gelen kaza yürekleri agza getirdi.
Lefkoşa'da saat 20:45 sıralarında, Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde Cengiz Köklüoğlu, 230 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KK 676 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Yenişehir Işıklarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refuje ardından trafik ışıklarının direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken Cengiz Köklüoğlu tutuklandı.

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