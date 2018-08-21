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Şişede durduğu gibi durmadı

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Lefkoşa’da Surlariçi’nde aşırı alkol alan ve sokak ortasında bağırıp çağırmaya başlayan Esat Demir tutuklandı

Şişede durduğu gibi durmadı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Surlar içinde 400 promil alkol tesiri altında bulunduğu sırada tasarufunda bulunan çakmak tabanca ile çevredekileri rahatsız eden ve sokak ortasında bağıran zanlı Esat Demir tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis zanlı Esat Demir’in Kanunsuz Oyuncak Silah Taşıma, Sarhoşluk Ve Rahatsızlık suçlarından metaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 20 Ağustos saat 01.45 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Lokmacı Kara giriş kapısı yakınlarında 400 promil alkol tesiri altında bulunduğu bir esnada tasarrufunda bulundurduğu siyah renkli çakmak tabancayı etraftan görülecek şekilde kanunsuz olarak taşıyıp yüksek sesle bağırmak sureti ile rahatsızlık suçunu işlediğini söyledi. Polis zanlının yapılan şikayet üzerine tutuklandığını ve aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını mahkemeye aktararak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 10 bin TL değerinde kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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