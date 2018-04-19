Şirketin paralarını zimmetine geçirdi

Adanın LTD. isimli işyerinde pazarlamacı olarak çalışan Ahmet Kuşçu, müşterilerden aldığı toplam 17 bin TL parayı şirkete yatırmayarak zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Ağustos 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında Adanın LTD. isimli işyerinde pazarlamacı olarak çalışan Ahmet Kuşçu müşterilerden aldığı paraları zimmetine geçirdiği gerekçesi ile tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun huzurda bulunan zanlı Ahmet Kuşçu’nun Ağustos 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında pazarlamacı olarak çalıştığı Adanın LTD. isimli işyeri adına Lefkoşa – Mağusa bölgelerinde pazarladığı gıda ürünlerine karşılık tahsil ettiği toplam 16,868.03 TL parayı şirkete yatırmayarak zimmetine geçirdiğini söyledi. Polis zanlının akabinde sirkat şirket makbuzu ile yapmış olduğu tahsilatlarda makbuzların ikinci suretlerindeki para miktarlarını değiştirip sahteleyerek iş yerine verip tedavüle sürdüğünü mahkemeye aktardı. Polis memuru Erdelhun olayın polisin bilgisine 16 Nisan tarihinde geldiğini ve zanlının mahkeme emri ile tutuklanmasının akabinde gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis meselenin tahkikatının devam ettiğini incelenmesi gereken fatura ve makbuzlar olduğunu belirterek ilk etap da soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.