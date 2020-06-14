banner411
banner69
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
31 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
30 0
 
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
271 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
251 0
71 0
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
151 0
banner460

Şirinevler yolunda traktör kazası: 1 ölü

banner27

Şirinevler yolunda traktör kazası: 1 ölü

Göçeri - Şirinevler Anayolu üzerinde kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan traktör sürücüsü traktörün devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 11.00 sıralarında, Göçeri - Şirinevler Anayolu üzerinde, 29 yaşındaki Azamat JUMANIYAZOW, yönetimindeki CV 926 plakalı, arkasında römork takılı traktör ile Şirinevler istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu yaşandı. Traktör sürücüsü 29 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Azamat JUMANIYAZOW olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.