Şirinevler yolunda traktör kazası: 1 ölü

Göçeri - Şirinevler Anayolu üzerinde kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan traktör sürücüsü traktörün devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 11.00 sıralarında, Göçeri - Şirinevler Anayolu üzerinde, 29 yaşındaki Azamat JUMANIYAZOW, yönetimindeki CV 926 plakalı, arkasında römork takılı traktör ile Şirinevler istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu yaşandı. Traktör sürücüsü 29 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Azamat JUMANIYAZOW olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.