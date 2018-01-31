Sınır kapısında yarım kilo uyuşturucuyla yakalandılar

Yaşları 19 ile 22 arasında değişen üç genç, Beyarmudu barikatından KKTC’ye 430 gram ağırlığında uyuşturucu geçirirken tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gece aldıkları ihbar doğrultusunda KKTC’ye ithal edilmek istenen yaklaşık 430 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi. Konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye ithal etmeye çalışan 22 yaşındaki Adnan Manga, 19 yaşındaki Şenol Palaz ve 21 yaşındaki Can Kaya isimli üç genç ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamalarıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Manga, Palaz ve Kaya aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

ARABADA BULUNDU…

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 29 Ocak tarihinde saat 22:00’de Beyarmudu Kara Giriş Kapısında zanlı Şenol Palaz’ın kullanımında bulunan ve zanlı Adnan Manga ile Can Kaya’nın da yolcu olarak bulunduğu aracın KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada durdurularak arandığını belirtti. Araçta yapılan aramada arka koltukta bulunan çanta içerisinde muhafaza edilmiş poşet içerisinde yaklaşık 400 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine ayni poşetin üzerine bağlı vaziyette bulunan naylon poşet içerisinde yaklaşık 30 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıklayan Özdesoy, zanlıların tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Özdesoy, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Şenol Palaz, Adnan Manga ve Can Kaya’nın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.