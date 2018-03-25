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Sınır dışı edildi, kaçak geldi

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Başkasının kimliğine bürünme suçundan dolayı 2008 yılında KKTC’den ihraç edilen Hüseyin Çiftçi, yine abisine ait TC kimlik kartına kendi fotoğrafını yapıştırıp, sahteledikten sonra Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptı

Sınır dışı edildi, kaçak geldi
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Evrim KAMALI

Ülkemize Türkiye’den düzenlemiş olduğu sahte kimlikle Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapmak isterken tespit edilen zanlı Hüseyin Çiftçi tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İbrahim Varol olayla ilgili bulguları aktardı. Varol huzurda bulunan zanlı Hüseyin Çiftçi’nin 1 Mart saat 08.30 sıralarında daha öncede ülkede kalan abisi Fikret Çiftçi’ye ait TC kimlik kartına kendi fotoğrafını yapıştırıp, sahteledikten sonra  Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını söyledi.Polis, zanlının önceki gün Mağusa’da çalıştığı işyerinde tespit edilerek gözaltına alındığını belirterek, zanlının 2008 yılında başkasının kimliğine bürünme suçundan dolayı KKTC’den ihraç edildiğini kaydetti.Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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