banner255
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
2 0
Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı
Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı
10 0
 
Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
95 0
Bu araç kaç kişilik
Bu araç kaç kişilik
20 0
Gönyeli zevkten dört köşe
Gönyeli zevkten dört köşe
95 0
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
153 0
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
51 0
banner82

Silahlı saldırıda üç tutuklu

banner27

Güzelyurt’ta önceki gün meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili üç kişi tutuklandı

banner262
Silahlı saldırıda üç tutuklu
banner215

Güzelyurt’ta önceki gün bir otoparkta Oğuz Altunterim’in sağ baldırından yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya uğraması konusundaki soruşturmasını sürdüren polis, 44 yaşındaki Hüsnü Dorusoy, 37 yaşındaki İsmail Mavideniz ve 24 yaşındaki Berkay Demir’i tutukladı. Olayla ilgili bir kişi ise aranıyor.

Dün mahkemeye çıkarılan üç zanlıya üçer gün tutukluluk kararı verildi.

Öte yandan zanlılarından İsmail Mavideniz’in geçmişte de benzer suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

İsmail Mavideniz, 2014 yılında Güzelyurt’taki Bling gece kulübünde güvenlik görevlisi olan Ahmet Karabulut ve Eray Tolga Keçeli’yi silahla vurmuş ve ardından mahkemede teminatla serbest bırakılmıştı.

Mavideniz, 2015 yılında da yine Güzelyurt’ta iki grup arasında çıkan ve silahların konuştuğu kavgada yine tutuklanmıştı.

Mavideniz, mahkemede teminatla serbest bırakılmıştı

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.