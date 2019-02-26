Silahlı saldırıda üç tutuklu

Güzelyurt’ta önceki gün meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili üç kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta önceki gün bir otoparkta Oğuz Altunterim’in sağ baldırından yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya uğraması konusundaki soruşturmasını sürdüren polis, 44 yaşındaki Hüsnü Dorusoy, 37 yaşındaki İsmail Mavideniz ve 24 yaşındaki Berkay Demir’i tutukladı. Olayla ilgili bir kişi ise aranıyor.

Dün mahkemeye çıkarılan üç zanlıya üçer gün tutukluluk kararı verildi.

Öte yandan zanlılarından İsmail Mavideniz’in geçmişte de benzer suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

İsmail Mavideniz, 2014 yılında Güzelyurt’taki Bling gece kulübünde güvenlik görevlisi olan Ahmet Karabulut ve Eray Tolga Keçeli’yi silahla vurmuş ve ardından mahkemede teminatla serbest bırakılmıştı.

Mavideniz, 2015 yılında da yine Güzelyurt’ta iki grup arasında çıkan ve silahların konuştuğu kavgada yine tutuklanmıştı.

Mavideniz, mahkemede teminatla serbest bırakılmıştı