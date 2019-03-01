Silahlı saldırı zanlıları serbest!

Güzelyurt’ta Oğuz Altunterim’e silahlı saldırı düzenleyen zanlılar üç günde serbest bırakıldı

Güzelyurt’ta dört gün önce Oğuz Altunterim’e silahlı saldırı düzenleyen ve Altunterim’in yaralanmasına neden olan Hüsnü Durusoy, İsmail Mavideniz ve Berkem Demir, üçer gün tutuklu kalmalarının ardından dün mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Saldırganların 30 bin TL nakit ve bir KKTC vatandaşının 100 bin TL teminatıyla serbest bırakılması kararı şaşkınlık yarattı.

Özellikle Güzelyurt bölgesinde adam öldürmeye teşebbüs ya da silahlı saldırı olaylarının arttığına dikkat çeken ve bu konuda huzursuzluk yaşayan bölge halkı da yargının olaydan üç gün sonra zanlıları serbest bırakmasına anlam veremedi.

Darp olaylarında bile 50 bin TL teminat isteyen mahkemelerin silahlı saldırı davasında 30 bin TL teminat istemesi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.