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Silahlı maskeli soygun

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Lefkoşa’da Kermiya bölgesindeki Gesfi Döviz Bürosu dün sabah silahlı ve yüzü maskeli bir kişi tarafından soyuldu. Tabancayı görevli kadına doğrultarak öldürmekle tehdit eden soyguncu, 14 bin TL tutarındaki parayı alarak kaçtı

Silahlı maskeli soygun
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Lefkoşa’da Kermiya bölgesindeki Gesfi Döviz Bürosu silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Yüzü maskeli kişi 14 bin TL para çalarak kaçtı.
Dün saat 10.25 sıralarında meydana gelen olayda, döviz bürosuna giden yüzü maskeli bir erkek şahıs tasarrufundaki tabancayı görevli şahsa doğrultarak ilk tespitlere göre yaklaşık 14 bin TL tutarındaki parayı alarak olay yerinden koşarak kaçtı.


Olay yerinden elde edilen bilgiye göre; soyguncu soygunu yapmadan 5-10 dakika döviz bürosu önünde bekledi, ardından da olayı gerçekleştirdi. Gerçekleşen soygundan sonra, soyguncunun Kermiya Sosyal Konutlar bölgesinin arka kısmında bulunan tellerden atlayarak askeri bölgeye doğru koşarak kaçtığı belirtildi.

Silahlı soyguncuyla karşı karşıya kalan Funda Göler, olayı anlattı.

“Bir anda karşımda silahla gördüm. Çantasını attı ve paraları istedi. Biraz direttim, vermemeye çalıştım, her yeri kilitledim ama bir miktar vermek zorunda kaldım. Gelen müşteriler oldu, onları da içeri kapatıp, ellerinden paralarını almış. Elinde silahı vardı,gitmesi için ikna etmeye çalıştım ama olmadı" "Yüzünü hatırlıyorum, şapkası vardı,siyah güneş gözlüğü takıyordu, siyah sırt çantası bulunuyordu. İlk önce beni öldüreceğini söyledi ve silahı doğrulttu. Daha sonra çok korktuğumu anlayınca bıraktı. Çığlık atmaya başladım. Korkmamamı söyledi ve bana zarar vermeyeceğini, sakin olmamı istedi.

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