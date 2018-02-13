Sıkışan fan motoru aracı kül etti

Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde bir araç fan motorunun sıkışması sonucu meydana gelen yangında araç kül oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, bu akşam saat 20:15 sıralarında, Ortaköy'de Şht İbrahim Kolaçoğlu Sokak üzerinde park halinde bulunan Pınar Ülgener'e ait KZ 729 plakalı salon araçta, muhtemelen fan motorunun sıkışması sonucu yangın meydana geldi.. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın ön ve motor kısmı tamamen yanarak hasar görürken ön camı ısıdan patladı.