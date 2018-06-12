Sigortalardan para almak için iş yerini yaktırdı

Mağusa’da önceki gece sabaha karşı kundaklanan Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerinin işletmecisi Ali Tümen’in, sigortadan para almak için kendi işyerini Ali Kasımoğulları’na yaktırdığı ortaya çıktı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da önceki gece sabaha karşı saat 02:25’te Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerinde çıkan ve konu iş yerinin bitişiğinde bulunan 3 iş yerine daha sıçrayan yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Polis yürüttüğü soruşturma kapsamında Berlin Cafe Bar Nargile isimli iş yeri işletmecisi olan Ali Tümen’in sigortalardan para alabilmek için iş yerini Ali Kasımoğulları’na yaktırdığını tespit etti. “Kasti hasar” ve “Kundaklama” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan ve dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Ali Tümen aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edilirken, devam eden tahkikat kapsamında dün öğlen saatlerinde ise konu iş yerine yanıcı madde dökerek ateşe veren Ali Kasımoğulları da tespit edilerek tutuklandı. Zanlı Kasımoğulları’nın bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı öğrenildi.

PARA İÇİN YAPTIRDI...

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, 10 Haziran tarihinde saat 02:25’te zanlı Ali Tümen’in sigorta şirketinden para almak amacıyla aranan bir kişiye direktif vererek işletmeciliğini yapıtığı “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerine yanıcı madde döktürüp yaktırmak suretiye kundaklattırdığının tespit edildiğini açıkladı. Saydağ, yangın sonucu konu iş yerinin bitişiğinde bulunan “Yogo Hamy”, “Loft Estate” ve “Gülseren Telsim Shop” isimli iş yerlerinin de zarar gördüğünü açıkladı. Yürütülen tahkikat kapsamında zanlı Ali Tümen’in tespit edilerek tutuklandığını belirten Saydağ, zanlının 2 adet gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Saydağ, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu ifade ederek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ali Tümen’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

ZANLI YAKINI GÖZALTINA ALINDI

Davayı takip etmek için dün mahkeme salonuna giren zanlı Ali Tümen’in yakını Müzeyyen Karabulut, mahkeme salonunda tasarrufundaki cep telefonu ile ses kaydı yaparken tespit edildi. Mahkeme salonunda ses kaydı yaparken tespit edilen Karabulut’un cep telefonuna el konulurken, Karabulut ise gözaltına alınarak Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü. Karabulut’un hakkında dava okunarak serbest bırakıldığı öğrenildi.